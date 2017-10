Un nuovo mondo di scoperte d'acqua dolce

Aprirà il 21 ottobre 2017 a Losanna AQUATIS, il più grande Aquarium-Vivarium d’acqua dolce d’Europa. I visitatori potranno trovare rettili, anfibi, specie vegetali, e pesci originari dei 5 continenti, su una superfice di circa 3'500 mq. Con un forte approccio scientifico, AQUATIS è un luogo di divulgazione scientifica e didattica. L’ Aquarium-Vivarium è parte di un complesso e la vetrina di un più ampio progetto per lo sviluppo urbano di Losanna e di tutta la regione.

Una struttura unica nel suo genere

Il concetto di AQUATIS, unico nel suo genere sia in Svizzera che in Europa. AQUATIS appartiene a una nuova generazione di strutture. Qui, divertimento, esplorazione e full immersion si combinano con tecnologie moderne e interattive per ottenere allestimenti unici. Quasi 2 milioni di litri d’acqua dolce, 20 diversi ecosistemi, 50 acquari,rettilari,terrari, 100 rettili e 10mila pesci rappresentativi dei 5 continenti offrono ai visitatori un percorso di grande ricchezza e varietà, sui due piani dell’edificio.

Grazie alle tecnologie digitali, come le proiezioni a grandezza reale, il percorso di visita, con i suoi rettili, anfibi e pesci, si popola anche di animali virtuali. AQUATIS utilizza le migliore tecniche di divulgazione scientifica attraverso un allestimento spettacolare che mette in scena i 5 continenti.

Filo rosso con la scienza

Anello di congiunzione tra scienza, natura e pubblico, AQUATIS è anche un forum dove studiosi, neofiti, appassionati e semplici curiosi potranno incontrarsi. Un luogo unico dove dar vita agli scambi e ai dibattiti indispensabili a una presa di coscienza generale delle problematiche affrontate e della reale necessità di salvaguardare l’acqua dolce.

Esposizioni permanenti e temporanee, convegni, attività didattiche destinate ai gruppi e alle scolaresche sono gli strumenti di cui AQUATIS dispone per offrire una vetrina agli studiosi e in questo modo aiutarli a valorizzare la loro ricerca e a trasmetterla, rendendola più attrattiva per il grande pubblico.

Un “faro” turistico nella regione di Losanna

AQUATIS è stato ideato all’inizio del 2000 per la creazione di un aquario di acqua dolce con funzione didattica e pedagogica. Grazie alla collaborazione di scienziati, architetti e aziende private locali, il progetto ha vinto la gara d’appalto lanciata dalla città di Losanna nel 2005: un progetto per la realizzazione di una piattaforma situata sulla linea della metropolitana M2 e il parcheggio all’ingresso nord della città. Oltre all’area espositiva, anche l’adiacente hotel ed il parcheggio fanno parte del progetto vincitore.

Nel 2010 venne inaugurato il parcheggio P&R-Parkhaus Vennes. Con 1'200 posti auto, forma le fondamenta della piattaforma AQUATIS.

(Red)