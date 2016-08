Un ticinese CEO di Swisscom Directories

Il ticinese Stefano Santinelli, 46 anni, sarà il nuovo presidente della direzione di Swisscom Directories, la filiale di Swisscom e Tamedia attiva nel settore degli indirizzi e dei numeri di telefono attraverso i portali local.ch e search.ch.

Laureato al Politecnico federale di Zurigo, Santinelli ha ha conseguito un MBA alla Simon Business School di Rochester (USA), informa Swisscom in un comunicato odierno. Parla italiano, tedesco, francese, inglese e russo. È attualmente responsabile di Swisscom Health.

In precedenza Santinelli aveva lavorato diversi anni all'estero, come amministratore di Microsoft Russia e General Manager per le attività consumatori e online in Italia. Inoltre era membro della direzione di Microsoft Svizzera. Nella Confederazione ha creato la piattaforma di successo tutti.ch per conto della norvegese Schibsted Media Groupe.

Esperto di internet, conosce perfettamente le attività di local.ch e search.ch poiché già da due anni fa parte del consiglio di amministrazione di Swisscom Directories. Santinelli entrerà in carica il primo ottobre succedendo a Edi Bähler, che ha guidato l'azienda per sei anni.

(Ats)