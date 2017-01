Un vicecancelliere venuto dal Ticino

di Marija Miladinovic

Smessa l’armatura di ambasciatore cantonale a Berna, il ticinese Jörg De Bernardi, dal primo agosto scorso, veste la carica di vicecancelliere, rappresentando così la più alta carica ricoperta da un italofono nell’Amministrazione federale. Il fatto di essere ticinese non è stato un requisito, afferma lui, è pur vero che noi ticinesi non siamo sempre coscienti dell’apporto che diamo al Paese.

Sposato con Laura dal 2003, il 43enne di Minusio (originario di Pfäffikon) è anche padre di una bambina di nove anni e un bimbo di sette. In quest’intervista, De Bernardi ci ha raccontato delle sfide passate e future, di come si applicano gli studi in teologia alla politica e anche di impegni famigliari da far coincidere con una vita di pendolare d’oltre Gottardo. A Berna non teme il rischio di essere ridotto alla sua provenienza geografica o linguistica: "Nessuna decisione sul personale viene fatta solo in base a criteri identitari, né qualcuno lo vorrebbe".