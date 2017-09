Per una "Formazione due fasi" in una giornata

Dal 2005, in Svizzera gli aspiranti automobilisti devono seguire la cosiddetta formazione a due fasi, comprensiva di corsi di perfezionamento obbligatori. Una procedura introdotta per porre rimedio all’insufficiente esperienza al volante dei giovani conducenti, il cui coinvolgimento in incidenti stradali è superiore alla media.

Le esperienze maturate negli ultimi 12 anni hanno tuttavia evidenziato margini di miglioramento, a livello sia di contenuti sia amministrativo. Per questo motivo il Consiglio federale propone un adeguamento del sistema di formazione e una revisione delle disposizioni sulla patente di guida.

Le proposte di miglioramento

Il TCS sostiene le proposte di miglioramento per la formazione dei nuovi conducenti OPERA 3, ora in consultazione. Il pacchetto di misure, nel complesso, prevede una formazione più efficiente e più snella, consente di ottenere la licenza di condurre a costi minori, senza intaccare la qualità e la sicurezza stradale. Il TCS, però, rifiuta alcune misure proposte dal Consiglio federale nel contesto di Opera 3.

Il TCS è giunto alla conclusione che le seguenti misure proposte dal Consiglio federale in Opera 3, ovvero i corsi di formazione anticipati, la riduzione a 6 mesi del termine d'attesa per accedere alla "Formazione due fasi" e non permettere un accesso diretto alla guida di una moto oltre ai 125cc di cilindrata, contribuiscono chiaramente al miglioramento della sicurezza stradale.

Il TCS ha ritenuto, inoltre, corretta la riduzione della “Formazione in due fasi” da due ad una sola giornata. Questa razionalizzazione permette di rendere meno costoso l’ottenimento della patente di guida senza compromettere la qualità dell'istruzione.

Tuttavia il Touring Club Svizzero nel suo comunicato respinge alcune misure proposte: le ore obbligatorie individuali con un maestro di guida, comprovare, prima dell’esame pratico, un’esperienza minima di 12 mesi di guida accompagnata per i giovani sotto i 25 anni e non poter guidare un'auto con cabio manuale dopo aver ottenuto la patente con un'auto automatica.

(Red)