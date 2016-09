Una pensione quasi a salario pieno

Sebbene il sistema previdenziale elvetico sia sotto pressione, le aspettative della popolazione restano elevate: il 30% degli svizzeri prevede di disporre di una rendita pari a oltre il 90% dell'ultimo stipendio percepito prima del pensionamento. Il 67% si aspetta che le entrate dopo il pensionamento ammontino perlomeno a oltre il 70%, secondo il nuovo "Monitor previdenza UBS 2016", stilato dalla grande banca in collaborazione con l'istituto di ricerca gfs-Zürich e pubblicato oggi.

Maggiore è l'età degli interpellati, minori sono le aspettative. Nel raffronto regionale emerge inoltre chiaramente che i romandi e i ticinesi nutrono maggiori attese rispetto agli svizzerotedeschi: conta di percepire oltre il 90% dell'ultimo stipendio il 41% dei primi, il 33% dei secondi e solo il 26% dei terzi.

Poiché tali aspettative non potranno probabilmente essere soddisfatte, il pilastro 3a riveste un ruolo sempre più importante. Tuttavia solo il 52% utilizza il terzo pilastro come forma di risparmio in vista del pensionamento. Chi vi fa ricorso motiva la propria scelta con la possibilità di risparmiare sulle imposte e, in secondo luogo, alla necessità di integrare il primo e il secondo pilastro. La mancanza di denaro o il lavoro a tempo parziale sono per contro i principali motivi dell'assenza di un pilastro 3a. Quanto al secondo pilastro, il 78% degli interpellati dichiara di averne uno.

Dallo studio emerge pure che quasi la metà della popolazione (45%), una volta detratte tutte le spese (inclusi i contributi al pilastro 3a), riesce ad accumulare somme di risparmio alla fine dell'anno. Mentre il 15% preferisce spendere il proprio denaro, il 40% non riesce a mettere da parte nulla, quota che sale al 58% tra i ticinesi.

Il sondaggio è stato condotto telefonicamente in luglio presso 1'211 persone di tutta la Svizzera di età compresa tra 18 e 84 anni.

(Ats)