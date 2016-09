Una petizione per salvare gli sportelli

A lanciarla è l'Associazione traffico e ambiente per chiedere alle FFS di mantenere la collaborazione con terzi per la vendita di biglietti, tra cui la FTIA a Giubiasco.

L’ATA Associazione traffico e ambiente lancia oggi una petizione per chiedere alle FFS di mantenere la sperimentata collaborazione con terzi per la vendita di biglietti, tra cui c'è lo sportello della FTIA a Giubiasco. In tutta la Svizzera i punti di vendita di questo tipo sono 52, ma le Ferrovie dal 2018 intendono rinunciare a questo partenariato.

"È una possibilità comoda per la clientela, semplice e personale", si legge nel comunicato stampa, nel quale viene spiegato che "ognuno può procurarsi il suo biglietto in modo facile e rapido. Purtroppo le possibilità digitali d’acquisto dei biglietti dei trasporti pubblici non soddisfano ancora queste esigenze della clientela. Perciò l’abbandono di questo servizio è semplicemente una decisione sbagliata".

La misura è dunque ritenuta particolarmente irritante dall'ATA perché "con 5 milioni di franchi il risparmio sui costi è relativamente modesto". E inoltre, si legge nel testo, "finché non sarà disponibile una soluzione digitale per l’acquisto dei titoli di trasporto (nazionali e internazionali) unitaria e semplice da usare è irresponsabile smantellare gli sportelli e ridurre la consulenza personalizzata". In particolare le persone anziane e quelle con un andicap saranno così

svantaggiate: "E questo è sleale".

L’ATA chiede dunque alla direzione delle FFS di rispettare la propria responsabilità nei confronti degli utenti dei trasporti pubblici.

