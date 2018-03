Una strategia per le tecnologie dell'informazione

Secondo Berna sono necessarie condizioni quadro e basi chiare per la fornitura, l'acquisto e la fruizioni di tali prestazioni e ha quindi elaborato delle linee guida.

In materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono necessarie condizioni quadro e basi chiare per la fornitura, l'acquisto e la fruizione delle prestazioni. Il Consiglio federale ha approvato oggi la strategia in materia e incaricato dell'attuazione l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).

I crescenti requisiti tecnici definiti per le unità amministrative della Confederazione o la rapida evoluzione e la complessità delle TIC rendono necessaria una strategia per quanto riguarda il loro approvvigionamento, si legge in una nota governativa.

Il Consiglio federale ha elaborato queste linee guida per il periodo 2018-2013 seguendo quattro punti cardine. Prima di tutto bisogna tenere conto delle competenze chiave, dell'orientamento aziendale e della carica innovatrice. Importanti sono poi l'economicità e l'incremento dell'efficienza. Altro obiettivo strategico è quello della standardizzazione, della concentrazione e della riduzione della complessità. Infine dovrà essere garantita una fornitura delle prestazioni coordinata, agile, veloce e sostenibile.

Incaricato di realizzare questa strategia è l'ODIC, che - in collaborazione con i dipartimenti e la Cancelleria federale - dovrà sottoporre al Consiglio federale le misure necessarie all'attuazione della strategia TIC per l'anno in questione.

(Ats)