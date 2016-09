Università svizzere sugli scudi

I due politecnici federali di Zurigo e Losanna figurano anche quest'anno fra i "top 20" nella prestigiosa classifica mondiale delle università stilata dalla società britannica Quacquarelli Symonds (QS).

L'ateneo zurighese si piazza all'ottavo posto, guadagnando una posizione rispetto alla precedente classifica, mentre l'EPFL di Losanna si issa al 14esimo (invariato). Nei "top 100" figurano anche l'Università di Zurigo (80esima) e quella di Ginevra (95esima). Losanna è 138esima, Basilea 141esima e Berna 181esima.

Per la quinta volta guida la classifica l'americano Massachussetts Institute of Technology (MIT), seguito dalle altre università USA Stanford e Harvard. La prima britannica è Cambridge, che si piazza in quarta posizione. Il "World University Ranking" di QS, che ha per obiettivo di censire gli 800 migliori atenei del mondo, appare quest'anno per la tredicesima volta.

(Ats)

