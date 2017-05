Uno degli inverni più poveri di neve

Lo rileva l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, che evidenzia però anche il lato positivo della cosa, ossia che vi sono state meno vittime di valanghe.

L'inverno 2016/17 sarà ricordato come uno dei più poveri di neve dall'inizio delle misurazioni 70 anni fa, informa oggi l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos (SLF). Il vantaggio: vi sono state meno vittime da valanga.

La stagione era iniziata bene con un abbondante nevicata a metà novembre in montagna, ma il favonio ha rapidamente fatto sciogliere la coltre bianca. Il successivo mese di dicembre è stato il più asciutto e scarsamente innevato dall'inizio delle misurazioni, informa sul suo sito l'SLF. La neve è finalmente arrivata in gennaio. Se le quantità sono state nettamente minori rispetto all'inverno precedente, lo strato ha tenuto diverse settimane grazie alle temperature più fredde registrate nell'Altipiano da 30 anni a questa parte. Quantità più abbondanti di neve sono cadute agli inizi di marzo. Ma dal momento che tutto il mese è stato molto caldo, questa si è sciolta rapidamente. In molte stazioni sciistiche la copertura nevosa continua è stata la più breve di sempre.

L'inverno scarsamente innevato si è rispecchiato anche nelle previsioni di pericolo valanghe: il grado 1 (debole) è stato annunciato con una frequenza quasi doppia rispetto agli ultimi dieci anni. Mentre i gradi 2 (moderato), 3 (marcato) e 4 (forte) sono stati utilizzati circa il 20% in meno. Tuttavia, l'abbondante nevicata di inizio marzo ha causato il distacco di numerose valanghe spontanee di grandi dimensioni che in parte hanno danneggiato o completamente distrutto edifici, boschi e vie di comunicazione.

Sino a fine aprile, durante questo inverno si sono avute sette vittime da valanga, cioè circa il 65% in meno rispetto alla media degli ultimi 20 anni. In questo, ha probabilmente giocato un ruolo anche la fortuna, afferma il SLF precisando che in tutto sono comunque state 148 le persone travolte da valanghe. Questa cifra è inferiore alla media, ma solo del 20%.

(Ats)