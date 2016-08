Uomo annega nel lago di Zurigo

Un giovane è annegato oggi pomeriggio poco dopo le 13.30 nel lago di Zurigo. Ne dà notizia la polizia comunale in un comunicato, senza fornire maggiori particolari.

Si sa solo che il giovane stava facendo il bagno nel lago quando non è più riemerso.

Nonostante il pronto intervento della polizia lacuale con sommozzatori ed elicotteri, l'uomo non è stato ritrovato. I famigliari sono stati assistiti da una squadra di sostegno psicologico.

Tre ore più tardi i sub hanno ripescato il corpo senza vita di un uomo ma non è ancora stato appurato se si tratti del giovane ricercato, la cui identità non è stata resa nota.

(Ats)