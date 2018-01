UPC viaggerà sulla rete Swisscom

UPC cambierà fornitore per le sue telecomunicazioni mobili. Probabilmente già dall'inizio 2019, i suoi abbonati utilizzeranno infatti la rete di Swisscom e non più quella di Salt. Lo indica in una nota odierna l'operatore telecom zurighese.

UPC non fornisce alcun dettaglio finanziario sulla transazione, ma riferisce unicamente che Swiscom gli ha sottoposto un'offerta attrattiva per l'uso della sua rete mobile.

Se l'operazione andrà a buon fine, UPC (ex UPC Cablecom) potrà così estendere la sua presenza sul mercato svizzero della telefonia mobile nel corso dei prossimi anni, precisa il comunicato. La transazione non genererà alcun cambiamento per i circa 100'000 clienti di UPC, ai quali dal 2015 l'operatore telecom propone offerte interessanti per la telefonia mobile sulla rete di Salt.

(Ats)