Uri, A2 chiusa in entrambi i sensi

Quattro persone sono rimaste ferite oggi presso Gurtnellen (UR) in uno scontro tra un'auto e un camper che circolava nella direzione opposta lungo un tratto dell'A2 dove sono in corso lavori. L'autostrada è stata completamente chiusa al traffico per circa un'ora e mezzo, indica in una nota la polizia cantonale urana.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno sul tratto tra Amsteg e Wassen, dove il traffico avviene nei due sensi su una sola carreggiata a causa di lavori di manutenzione. La vettura con targhe tedesche era diretta verso sud. Vicino al Teiftaltunnel, per ragioni ancora ignote, è sconfinata nella corsia di contromano e si è scontrata con il camper, esso pure immatricolato in Germania.

Sulle condizioni dei quattro feriti - trasportati con due ambulanze all'ospedale cantonale - e sull'ammontare dei danni la polizia urana non fornisce informazioni.

Code si segnalano anche al portale sud della Galleria – che nel frattempo rimane aperta – in particolare fra Quinto e l’area di servizio di Stalvedro, dove sono da prevedere tempi d’attesa di 1h e 15 a causa dei 5 km di colonna.

(Red)