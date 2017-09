Uri, sì a un nuovo ospedale cantonale

L'85,5% della popolazione si è espressa a favore dello stanziamento di un credito di 115 milioni di franchi per il prefinanziamento dell'opera. Tasso di affluenza del 42,8%.

Plebiscito degli urani per il nuovo ospedale cantonale. L'85,5% dei votanti si è infatti espresso oggi in favore dello stanziamento di un credito di 115 milioni di franchi per il prefinanziamento dell'opera. Il tasso di affluenza alle urne è stato del 42,8%.

I lavori partiranno nella primavera del 2019 e dovrebbero concludersi secondo i piani nel 2022. L'attuale edificio ospedaliero, costruito nel 1963, sarà sostituito da un nuovo stabile di quattro piani. Verrà inoltre ristrutturata l'ala aggiunta nel 1997.

Chiaro "sì" anche alla revisione totale della legge sull'ospedale cantonale, approvata col 87,2% dei voti. Le decisioni concernenti l'ente saranno d'ora in poi prese a livello di ordinanza, tranne quelle che concernono i principi fondamentali, i quali resteranno subordinati a modifiche legislative.

Gli urani si allineano così all'adattamento della legge federale sull'assicurazione malattia che riguarda il finanziamento ospedaliero.

(Ats)