Urta il guardrail e fa un volo di 30 metri

Un automobilista di 31 anni è andato a sbattere ieri sera contro un guardrail sulla A1 davanti alla galleria Stephanshorn mentre stava circolando da Meggenhus (SG) in direzione di San Gallo. In seguito all'impatto il veicolo ha fatto un volo di 30 metri, si è capovolto fermandosi nel tunnel sul tetto. Il conducente è rimasto ferito.

Il 31enne ha subito lesioni di cui non si conosce la gravità ed è stato trasportato in ospedale, ha comunicato oggi la polizia cantonale sangallese, aggiungendo che non sono note le cause per cui l'uomo sia finito contro il guardrail.

Secondo la polizia i danni ammontano a 16'000 franchi. In seguito all'incidente l'autostrada in direzione di Zurigo è stata chiusa per un'ora.

