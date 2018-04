Valanga travolge due donne in Val Bregaglia

Trasportate con l'elicottero all'ospedale di Coira, le due turiste austriache hanno riportato ferite giudicate leggere in un caso e medie nell'altro.

Una 33enne e una 44enne, entrambe austriache, sono state travolte questa mattina da una valanga sulla Cima di Rosso, in Val Bregaglia (GR). Trasportate con l'elicottero all'ospedale di Coira, hanno riportato ferite giudicate leggere in un caso e medie nell'altro, secondo quanto fa sapere la polizia retica.

Le due donne si trovavano in compagnia di una terza persona, un uomo che non è stato investito dalla slavina, ma ha subito uno choc assistendo alla scena. Il trio stava salendo dalla Capanna del Forno sulla parete nord della montagna quando, a circa 3.200 metri di altezza, è stato sorpreso da una coltre di neve molle staccatasi dal pendio, che ha trascinato le malcapitate a valle per duecento metri.

(Red)