Vallese, 6 vittime: erano partiti da Chiasso

Sale a 6 morti, di cui almeno 4 italiani, il bilancio della tragedia alpinistica avvenuta tra domenica e lunedì nella zona della Pigna d’Arolla, sulle Alpi vallesane. Uno dei feriti gravi è deceduto in ospedale nelle ultime ore e anche la moglie di origini bulgare della guida non ce l'ha fatta. Oltre alla guida alpina Mario Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera (Valle di Muggio) gli altri tre alpinisti morti per assideramento sono bolzanini, molto conosciuti negli ambienti del CAI, e amici da tempo. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; Marcello Alberti, di 53 anni, commercialista; e di sua moglie Gabriella Bernardi di 52 anni, responsabile risorse umane alla Thun da sei anni. Castiglioni da alcuni anni viveva in Canton Ticino assieme alla moglie di origini bulgare con la quale organizzava escursioni in montagna: anche lei, Kalina Damyanova, nata e cresciuta in Bulgaria, e ora titolare col marito dell’agenzia Mlg Mountain a Chiasso, faceva parte della spedizione.

Il gruppo, formato da 14 persone di nazionalità italiana, tedesca e francese era atteso ai 3.160 metri del rifugio Cabane des Vignettes, ma non è mai arrivato. L’improvvisa bufera che li ha costretti a trascorrere la notte all’addiaccio è stata fatale per cinque di loro. I soccorritori, arrivati in quota con il supporto di ben sette elicotteri, raccontano che le condizioni meteo erano pessime, con la temperatura sotto i cinque gradi, raffiche di vento che hanno raggiunto i 79 chilometri orari e precipitazioni nevose. Inizialmente l’allarme, arrivato alle ore 6,30 di lunedì mattina, parlava di una persona in difficoltà ma una volta giunti sul posto i soccorritori si sono ritrovati davanti a una situazione drammatica con ben 14 persone coinvolte. Uno degli alpinisti era già morto, gli altri erano in gravi condizioni di ipotermia e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove altri quattro sono deceduti. Ancora critiche le condizioni di altri alpinisti del gruppo.

Alpi tragiche: 10 morti nel fine settimana

È stato un fine settimana tragico sulle Alpi, con una decina di vittime tra Svizzera, Francia e Italia. Due giovani alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni hanno perso la vita domenica sul versante vallesano del Mönch, quattromila delle Alpi bernesi situato tra i più noti Eiger e Jungfrau. Le vittime sono un 21.enne del canton Berna e un 22.enne del canton Basilea Campagna. Secondo quanto è stato finora appurato, i due stavano scendendo dal Mönch lungo la cresta Nord verso l'Eigerjoch. Ad aggravare il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla dorsale alpina ci sono state altre tre tragedie. La prima sul versante Sud del Monte Rosa dove un’escursionista russa si è avventurata con le ciaspole a 4.200 metri di altitudine e si è smarrita. Il suo corpo senza vita è stato avvistato, ma non ancora raggiunto dai soccorritori ostacolati dalle proibitive condizioni meteorologiche. In Francia, ai piedi del Monte Bianco, due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti: un 35enne di Annecy ha perso la vita «a causa delle pessime condizioni meteo» ed è stato recuperato oggi sull’Aiguille Verte, mentre una valanga ha investito oggi un gruppo di quattro sciatori d’oltralpe sul versante Est dell’Aiguille du Midi, nei pressi del ghiacciaio Rond. Tre sono rimasti illesi mentre un 35enne è morto.

(Red)