Venti tempestosi piegano l'Altopiano

Venti tempestosi stanno spazzando l'altipiano, gettando nel caos le strade elvetiche e non solo. Tra Kriegstetten (SO) e Oensingen (SO), sull'autostrada A1, due rimorchi si sono ribaltati a causa delle forti raffiche, con conseguenti disagi per il traffico proveniente da Berna e diretto a est. Un episodio analogo si è verificato in Svizzera romanda.

Il traffico è congestionato anche sulle strade secondarie della regione: per questo motivo si invitano gli automobilisti diretti verso Lucerna/Gottardo/Ticino a seguire, dallo svincolo di Berna-Wankdorf, la deviazione sulle autostrade A6 (verso Interlaken) e A8 (da Intelaken a Stans, passando dal passo del Brünig).

Un altro rimorchio si è rovesciato stamane in Romandia, sull'autostrada tra Yverdon e Losanna: la carreggiata è chiusa al traffico tra il raccordo di Essert-Pittet e Chavornay. Per gli automobilisti provenienti da Berna e diretti a Losanna viene consigliato il percorso alternativo A12 (verso Vevey)/A9 (Vevey-Losanna).

Disagi al traffico sulle strade secondarie - principalmente per alberi sradicati o rami caduti sulla carreggiata - si segnalano nell'Oberland bernese, nella zona del lago di Neuchâtel e nella regione di Soletta-Basilea Campagna. I forti venti hanno causato interruzioni e ritardi anche alla navigazione sui laghi Bodanico, Lemano e di Bienne, nonché agli aeroporti di Zurigo, Basilea e Ginevra.

Poco prima delle 13 oltre 6.200 abitazioni inoltre risultavano senza corrente. Dalle 11 si segnalano problemi in diverse regioni romande. Squadre di specialisti sono al lavoro per ripristinare l'elettricità a Yverdon-les-Bains, Montcherand, Rolle, Sainte-Croix e Cossonay.

Aeroporto Zurigo: A380 non può atterrare e va a Francoforte

A causa dei venti tempestosi un Airbus A380 non ha potuto atterrare stamane all'aeroporto di Zurigo. Dopo tre tentativi falliti di posare a terra il quadrimotore, proveniente da Singapore, il pilota si è diretto a Francoforte, dove l'atterraggio è riuscito.

