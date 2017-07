Verso un approccio integrante

Su come rimanere ai vertici mondiali per l'innovazione si interrogano autorità e specialisti del settore e le opinioni non sono sempre convergenti.

di Vittorio Bianchi

Che la Svizzera sia ai vertici dell’innovazione è un dato ormai assodato, come riconfermato per il settimo anno di fila dal Global Innovation Index 2017 (GII 2017) tenutosi recentemente a Ginevra. L’incognita è “come rimanerci”. Su questo si interrogano autorità e specialisti del settore e le opinioni non sono sempre convergenti. Per affrontare questa sfida al meglio il Consiglio federale ha deciso di sostituire dal 1° gennaio 2018 la Commissione federale per la tecnologia e l’innovazione (CTI) con l’Ente di diritto pubblico Innosuisse. L’agenzia avrà un ruolo chiave nella promozione della ricerca e fungerà da collante fra le Università, le scuole professionali ed il tessuto imprenditoriale del Paese. Innosuisse verrà finanziata con circa 1 miliardo in 4 anni (2017-2020). Per voce di André Kudelski, futuro presidente del Consiglio di amministrazione dell’agenzia, sarà importante per la Svizzera «assumersi più rischi» in prospettiva: «il rischio di avere successo, ma anche di provare qualcosa che non funzionerà», dichiarava in un’intervista recentemente pubblicata da Le Matin Dimanche. A suo avviso la Svizzera è efficace nel portare avanti e migliorare modelli esistenti, ma ha invece maggiori difficoltà «quando si tratta di affrontare le problematiche da un punto di vista nuovo o totalmente diverso, inatteso».

Non tutti sono d’accordo

Parzialmente d’accordo è Mauro Dell’Ambrogio, Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. «Si tende sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto - dice al GdP -. Il compito dello Stato è quello di garantire le condizioni quadro, ma gli investimenti ad alto rischio devono essere a carico dei privati». Dunque Innosuisse non deve essere un vettore per la capitalizzazione delle imprese, bensì un sostegno alle Università e alle Scuole universitarie professionali (SUP). Se i progetti proposti sono di qualità, lo Stato co-finanzia le strutture accademiche, le quali a loro volta forniscono personale qualificato alle aziende per percorsi di ricerca. «Il capitale di rischio deve essere privato» , altrimenti si rischia di scialacquare soldi pubblici. Intervistato dal GdP, Franco Gervasoni, direttore generale della SUPSI, interpreta la dichiarazione di Kudelski come un monito alle istituzioni. La Confederazione infatti è, sì, ai vertici mondiali per l’innovazione, ma «per mantenere questo primato serve una vera capacità di rinnovare.