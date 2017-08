Vietato immatricolare Porsche Cayenne

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha emanato oggi una direttiva che vieta l'immatricolazione in Svizzera dei modelli Porsche Cayenne con motore diesel in versione 3 litri e non conformi "per accertate irregolarità sui gas di scarico".

Il provvedimento temporaneo, che fa seguito allo scandalo delle emissioni nocive noto come Dieselgate, è destinato agli uffici della circolazione e riguarda unicamente le vetture di prima immatricolazione, mentre sono escluse quelle già targate, che dovranno tuttavia essere regolarizzate.

Oggetto della sospensione - precisa l'USTRA in una nota - sono i modelli Euro 6 di Porsche Cayenne a gasolio da tre litri. I veicoli coinvolti potranno essere immatricolati come nuovi solo una volta rimessi a norma. Le auto già immatricolate in Svizzera possono invece continuare a circolare o essere vendute sul mercato dell'usato: i proprietari sono comunque rintracciabili, in vista di eventuali campagne di richiamo, tramite i dati a disposizione di USTRA e uffici della circolazione.

A fine luglio il ministro dei trasporti tedesco Alexander Dobrindt ha ordinato il richiamo di 22'000 Porsche Cayenne distribuite in Europa, di cui 7'500 in Germania, dopo aver rilevato che con ogni probabilità il motore tre litri installato ha un 'defeat device', un software in grado di manomettere e falsificare le emissioni.

Dobrindt ha spiegato che i veicoli inquisiti sono "ancora in produzione" e che per questo verrà proibita l'immatricolazione di quelli pronti ad andare sul mercato.

La casa automobilistica ha dal canto suo dichiarato di assumersi "piena responsabilità" e promesso di collaborare con le autorità.

(Ats)