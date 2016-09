Vince 7,5 milioni al Casinò di Zurigo

Una donna sbanca il jackpot alle slot machine. È la più importante vincita in Europa degli apparecchi automatici di una casa da gioco.

Una donna ha vinto oggi pomeriggio un jackpot di oltre 7,5 milioni di franchi al casinò di Zurigo. Lo annuncia in una nota la società Swiss Casinos Zürich, indicando che aveva in precedenza speso circa 200 franchi senza vincere nulla e che stava per rinunciare.

Proprio mentre stava per andarsene tutte le luci dell'apparecchio automatico dove aveva giocato si sono accese e "ha cominciato a risuonare la fanfara del jackpot", scrive Swiss Casinos Zürich, rilevando che i 7 milioni e mezzo di franchi sono la somma più alta finora mai vinta a una slot-machine in Europa.

La fortunata, residente a Kloten, ha chiesto di rimanere anonima, prosegue la nota. Con la vincita già tassata vuole in primo luogo finanziare la formazione di suo figlio (o figlia, il comunicato parla genericamente di "Kind") e pagarsi anche una festa di matrimonio. La donna vive a suo dire in condizioni modeste e vorrebbe anche aiutare con il denaro altre persone, si legge ancora nella nota.

(ATS)