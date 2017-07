Violento temporale a Engelberg

Un violento temporale scoppiato ieri sera a Engelberg (OW) ha spinto le autorità locali a evacuare un accampamento di giovani, annullare una rappresentazione teatrale all'aperto e chiudere un campo golf in parte allagato. Nessuno è rimasto ferito, indica il comune in una nota odierna.

A minacciare le tende dei campeggiatori è stato un ruscello ingrossato dalla forte pioggia. I ragazzi sono stati ospitati in una vicina fattoria, fino all'arrivo, ancora in serata, dei loro genitori, avvertiti dal responsabile.

Ats