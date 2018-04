Votazioni del 10 giugno verso 2 "no"

A sei settimane dalle votazioni federali del 10 giugno gli oppositori dei due oggetti in votazione sono in vantaggio, ma i giochi sembrano tutt'altro che fatti: stando a un sondaggio l'iniziativa moneta interna viene respinta dal 45% della popolazione, contro un 42% che l'approva. La legge sui giochi in denaro viene rifiutata dal 53%, mentre il 42% la sostiene.

Il Ticino in controtendenza

Stando al rilevamento demoscopico pubblicato oggi da Tamedia sulla base di un campione di oltre 7000 persone la proposta di concedere solo alla Banca nazionale il privilegio di creare denaro trova parecchi fautori in Ticino: il sì è al 54%, il no al 35%. Anche nella Svizzera romanda sono in vantaggio i favorevoli (47% contro 37%), mentre nella Svizzera tedesca a farla da padrone è il no (50% contro 38%).

La legge sui giochi in denaro - osteggiata da un referendum in particolare perché percepita dagli oppositori come una censura ad internet, visto che limiterà l'accesso al gioco online - vede il Ticino completamente indeciso (43% di sì, 43% di no), la Romandia favorevole (51% contro 43%) e la Svizzera tedesca contraria (56% contro 40%).

