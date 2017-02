Votazioni, Huissoud si scusa per il tempismo

Il direttore del Controllo federale delle finanze, Michel Huissoud ammette di aver commesso un errore di valutazione, pubblicando tre giorni prima del voto di domenica scorsa un rapporto in cui veniva criticata la qualità dei messaggi del Consiglio federale.

L'ammissione di scuse è contenuta in una lettera indirizzata agli stessi membri del Governo.

Huissoud riconosce in particolare di aver sottovalutato l'impatto dello studio, in cui si evidenziava come non di rado l'Esecutivo commetta errori, stimando le conseguenze finanziarie dei suoi progetti, pubblicato, come detto, tre giorni prima una votazione sulla riforma III delle imprese.

(Red/Ats)