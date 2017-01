Xi Jinping andrà a Davos

Xi Jinping parteciperà la settimana prossima al Forum economico mondiale di Davos (WEF): si tratta della prima visita di un presidente cinese, che avviene in un contesto in cui la Cina sta cercando di affermarsi sulla scena internazionale. La notizia, nell'aria da tempo, è stata confermata oggi dal ministero degli esteri a Pechino. Xi sarà in Svizzera da domenica prossima per una visita di stato e martedì si recherà a Davos in occasione della prima giornata del Forum, ha detto il portavoce della diplomazia cinese Lu Kang.

Xi sarà a capo di una delegazione comprendente tra gli altri Jack Ma (fondatore del gigante dell'e-commerce Alibaba), Wang Jianlin (fondatore del mastodonte degli hotel e dei centri commerciali Wanda Group) e Zhang Yaqin (presidente di Baidu, il google cinese). Durante il suo soggiorno in Svizzera Xi si recherà anche presso l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), alla sede dell'ONU e negli uffici del Comitato internazionale olimpico (CIO).

"Quest'anno, grazie alla forte delegazione di Pechino, avremo una voce cinese nella maggior parte dei dibattiti", ha detto a Bloomberg News il rappresentante in Cina del WEF, David Aikman. La riunione offre alla Cina l'opportunità di partecipare alla ridefinizione del contesto economico mondiale mentre Donald Trump si appresta ad assumere ufficialmente la carica di presidente degli USA il 20 gennaio, l'ultimo giorno del Forum. Lo scorso anno aveva partecipato al WEF il vice presidente cinese Li Yuanchao e l'anno precedente il primo ministro Li Keqiang.

(Ats)