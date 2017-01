Xi Jinping oggi a Berna

Il presidente cinese Xi Jinping è atteso oggi a Berna, dove sino a domani effettuerà una visita di Stato. Si recherà quindi a Davos per il Forum economico mondiale. Oggi sono previsti i discorsi ufficiali e la cena di gala a cui parteciperà, insieme al presidente Xi Jinping, anche la consorte Peng Liyuan. La visita di Xi riflette il crescente avvicinamento politico ed economico tra Svizzera e Cina, ha rilevato il Dipartimento federale degli affari esteri. I colloqui ufficiali sono in programma solo per domani. Si parlerà in particolare di commercio mondiale, sistema finanziario globale, protezione dell'ambiente, mutamenti climatici, ma anche della situazione in Siria.

Quanto alle relazioni bilaterali saranno messi sul tappeto vari argomenti: la collaborazione in campo economico e scientifico, la cooperazione in ambito finanziario, la cultura, i diritti umani e l'energia. Domani è in programma anche una tavola rotonda con i maggiori esponenti dell'economia elvetica.