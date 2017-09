Zurigo, bang supersonico di due F/A-18

Il boato è stato generato dalle forze aeree che hanno dovuto accompagnare un jet privato in Francia, dopo che ha perso la comunicazione radio sorvolando i Grigioni.

Bang supersonico stamane nei cieli della regione di Zurigo a causa di due F/A-18 chiamati ad intercettare un jet d'affari con cui non vi era più contatto radio.

Il velivolo privato era in viaggio da Venezia all'Irlanda e durante il sorvolo dei Grigioni è andata persa la comunicazione, ha indicato un portavoce delle Forze aeree confermando una notizia diffusa dal portale Watson.ch.

L'aeronautica ha quindi ordinato di recarsi sul posto a due F/A-18 che proprio in quel momento erano impegnati in un'esercitazione. L'alta velocità a cui è stata eseguita la manovra ha generato il classico boato supersonico. Il jet è stato accompagnato verso la Francia, dove è stato possibile ristabilire il contatto radio.

Ogni anno le forze aeree registrano circa 40 di queste "hot mission": sono così chiamati gli interventi per intercettare apparecchi che violano lo spazio aereo, che non rispettano le normative o che si trovano in una situazione di emergenza.

(Ats)