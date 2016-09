Zurigo è la città più sostenibile

Zurigo si è piazzata in testa alla classifica mondiale delle città più sostenibili in materia di sviluppo urbano durevole. È quanto emerge da uno studio svolto dalla società Arcadis pubblicato oggi. Ginevra si aggiudica il 12esimo posto.

L'indagine classifica 100 città a seconda di tre criteri di sviluppo sostenibile (sociale, ambientale ed economico). Sedici delle top 20 sono europee.

Zurigo deve il suo primo posto all'impegno in materia di sostenibilità ambientale ed economica. La città svizzera precede Singapore e Stoccolma. Segue Vienna in quarta posizione, Londra, Francoforte, Seul, Amburgo, Praga e Monaco. Amsterdam è 11esima, davanti a Ginevra. In coda alla graduatoria vi sono Città del Capo (95esima), Manila, Nuova Delhi, Nairobi e Il Cairo. Calcutta occupa l'ultimo posto.

Arcadis è una società d'ingegneria e di gestione di progetti con sede sociale ad Amsterdam.

(Ats)