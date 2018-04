Alberghi digitali? Timori e opportunità

di Nicola Mazzi

Nel corso dell’assemblea di Hotelleriesuisse Ticino, che si è svolta nei giorni scorsi, è stata organizzata una tavola rotonda sul tema della digitalizzazione e in particolare sull’automatizzazione degli alberghi. Un argomento che non lascia indifferenti in quanto potrebbe cambiare il modo di lavorare negli hotel e il fabbisogno di personale. Ne abbiamo voluto parlare con Elia Frapolli (direttore dell’Agenzia turistica ticinese) e Lorenzo Pianezzi (presidente di Hotelleriesiusse Ticino).

Che giudizio ha della digitalizzazione?

E. F. È un aiuto a fare quei lavori di routine e a concentrarsi su altri compiti come l’accoglienza verso i turisti. Penso, per esempio, alle procedure legate al check-in le quali possono essere fatte tranquillamente dalle macchine. Detto ciò esistono strutture diverse e ogni albergatore si posizionerà in modo diverso sul mercato. Per esempio ci sono persone che viaggiano per business e non necessariamente desiderano il contatto umano. Per loro, quindi l’albergo automatizzato potrebbe essere una soluzione. Altri turisti, invece, desiderano una struttura in cui il contatto umano sia un tratto fondamentale.

L. P. La digitalizzazione, non è un fenomeno lontano nel tempo, ma si sta sviluppando e noi saremmo anacronistici se non riuscissimo ad adeguarci. Prima ne comprendiamo l’importanza e prima potremmo sfruttare le opportunità. Quindi ho un giudizio positivo su questa tendenza, basta non farsi prendere la mano perché non ha molto senso eliminare completamente il contatto umano.