Architetti, "Pronti a trattare per il CCL"

L'associazione studi d'ingegneria e architettura ticinesi (ASIAT) si dice disposta a trattare di nuovo con i sindacati per introdurre un Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore. A renderlo noto è lo stesso sodalizio, che si esprime a seguito della rinuncia ad andare avanti decisa dall’assemblea degli architetti e degli ingegneri affiliati ai sindacati UNIA e OCST.

"Per chiarezza e a scanso di fallaci malintesi, ASIAT sottolinea che il contratto rifiutato dai dipendenti è frutto di un lungo lavoro di gestazione allestito da un gruppo composto dai rappresentanti delle due parti contraenti, ASIAT per conto dei titolari degli studi di progettazione e dai delegati di UNIA e OCST in rappresentanza dei dipendenti".

Forte del consenso della parte sindacale, si fa sapere, "ASIAT ha messo in votazione il CCL non prima però di averlo sottoposto per informazione e consultazione ai suoi affiliati e a tutte le associazioni di categoria rappresentate".

Con tutta evidenza, aggiunge il sodalizio, i sindacati non hanno agito con la stessa chiara metodologia ma hanno reso noto il testo del contratto ai loro associati solo dopo che lo stesso è stato approvato e votato dalla quasi totalità dei presenti all’assemblea generale ASIAT.

"Così facendo si è persa una grande occasione per concludere in maniera brillante un accordo che era, di fatto, già siglato".

(Red)