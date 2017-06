Arge Alp, premiato un progetto ticinese

Si sono riunito oggi, venerdì 30 giugno, a Lautrach (Baviera) i capi di Governo della Comunità di lavoro delle Regioni alpine Arge Alp, per l’annuale conferenza. Per il Ticino ha preso parte il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli.

Durante l’annuale Conferenza i capi di Governo hanno discusso l’orientamento strategico della Comunità di lavoro delle regioni alpine. In un contesto geopolitico complesso, la conferenza odierna ha offerto un importante momento di riflessione per fare il punto su diversi progetti e sottoscrivere – tramite due risoluzioni – un impegno congiunto in ambito di mobilità e interoperabilità, e per rinnovare la cooperazione transfrontaliera.

Premi Arge Alp 2017, premiato anche il Ticino

Al termine della Conferenza sono stati inoltre assegnati i premi Arge Alp che hanno visto il Canton Ticino ottenere una menzione speciale. L’edizione 2017 del concorso mirava a premiare progetti innovativi capaci di rafforzare l’integrazione dei cittadini stranieri, la coesione sociale e il senso di appartenenza della popolazione autoctona e immigrata nelle Regioni dell’arco alpino. A livello internazionale un centinaio di progetti (fra cui ben 17 provenienti dal Canton Ticino) sono stati sottoposti a giurie regionali e internazionali.

Fra queste iniziative, tutte atte a promuovere l’incontro e la partecipazione alla vita sociale e culturale nelle regioni alpine, un progetto ticinese ha ottenuto una menzione speciale: si tratta della Cooperativa Baobab di Bellinzona, che promuove – attraverso il proprio centro di socializzazione e con personale attivo in campo educativo e sanitario – l’integrazione e il sostegno alle famiglie vulnerabili (migranti e locali) in un’ottica disciplinare. Il premio sarà consegnato dal Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ai responsabili della Cooperativa Baobab nel corso di una cerimonia – alla quale la stampa è cordialmente invitata – in programma lunedì 3 luglio, alle 16, a Palazzo delle Orsoline.

Cos’e Arge Alp?

È una Comunità di lavoro delle Regioni alpine (ARGE ALP) di cui fanno parte fanno parte 10 Länder, Regioni, Province e Cantoni: Baviera, Salisburgo, Tirolo, Vorarlberg, Lombardia, Alto Adige, Trentino, S. Gallo, Ticino e Grigioni di 4 stati: Germania, Italia, Austria e Svizzera. La popolazione complessiva ammonta a ca. 26 milioni di persone su 142'366 km quadrati. Lo scopo della Comunità è di discutere e affrontare le innumerevoli problematiche relative allo sviluppo economico, ambientale e sociale che non si fermano ai confini di Stato.

La presidenza passa ai Grigioni

In occasione dell'odierna Conferenza dei capi di Governo in Baviera, la Presidente del Governo Barbara Janom Steiner ha assunto la presidenza per un anno. Il Cantone dei Grigioni, durante il suo anno di presidenza, considererà la forza idrica quale tema di importanza centrale. I Grigioni hanno detenuto per l'ultima volta la presidenza negli anni 2008/2009. All'incontro dei capi di Governo, la Presidente del Governo Barbara Janom Steiner ha presentato i punti chiave previsti per l'anno di presidenza dei Grigioni. Al centro vi è il tema della forza idrica nell'arco alpino. La forza idrica è la fonte di energia più importante dell'arco alpino ed è di grande rilevanza economica per le regioni di montagna. In Svizzera mediamente circa il 60 per cento dell'elettricità viene prodotto in centrali idroelettriche. Circa un quinto di tale elettricità proviene dai Grigioni e per il Cantone rappresenta un importante bene di esportazione. Inoltre, nei Grigioni, oltre 400 collaboratori lavorano nel settore della produzione di energia da forza idrica. Quale fonte di energia naturale, rinnovabile e perlopiù senza emissioni, essa fornisce inoltre un sostanziale contributo alla protezione del clima. Nel loro anno di presidenza i Grigioni focalizzeranno quindi l'attenzione sullo sfruttamento della forza idrica nell'arco alpino.

Priorità politiche durante l'anno di presidenza

Mediante un simposio sul tema della forza idrica che verrà organizzato durante l'anno di presidenza grigionese si intende sottolineare l'importanza economica della forza idrica nell'arco alpino. L'obiettivo del simposio è anche quello di illustrare le opportunità offerte dallo sfruttamento della forza idrica. Il simposio offre la possibilità di discutere su questo tema con personalità provenienti dal mondo della politica e dell'economia.

Al termine dell'anno di presidenza, durante la Conferenza dei capi di Governo nel mese di giugno 2018 si prevede che vengano approvate due risoluzioni. Una risoluzione è dedicata al tema centrale della forza idrica, sottolineerà la sua importanza per l'economia delle regioni alpine e illustrerà in che modo questo settore può essere conservato o rafforzato in futuro. La seconda risoluzione incentrata sul tema "panorama formativo nell'arco alpino" persegue l'obiettivo di rivolgere l'attenzione su altre questioni di politica regionale e delle regioni di montagna, in particolare nel settore della formazione.

(Red)