Argo 1, ex titolare contro la RSI

L'ex titolare della Argo 1, l'agenza di sorveglianza che aveva avuto in appalto la sicurezza del centro cantonale d’accoglienza per persone richiedenti l’asilo di Camorino, agirà "sia civilmente, che penalmente nei confronti della RSI per la crassa lesione della mia persona". A riferirlo è lo stesso ex titolare, sottolineando il proprio disappunto per il servizio televisivo diffuso ieri, giovedì 28 settembre, dalla trasmissione "Falò".

L'uomo, si fa sapere, ha già sporto denuncia alle competenti aurorità per violazione del segreto d'inchiesta, a seguito della pubblicazione sui media di "fatti e documenti emersi nell'ambito del procedimento penale a mio carico".

(Red)