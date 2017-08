Auto bloccata a Lamone

Un auto immatricolata in Ticino con a bordo due adulti e un bambino è rimasta bloccata a causa dell'acqua in un sottopassaggio.

Un grande spavento per gli occupanti di una Volvo immatricolata in Ticino (due adulti ed un bambino) che sono rimasto bloccati con l’auto nel sottopassaggio FFS di Lamone a causa delle abbondanti precipitazioni. Il livello dell’acqua era infatti salito al punto di bloccare il veicolo. L’acqua ha continuato a salire bloccando le persone all’interno e solo l’intervento dei pompieri di Lugano con gli specialisti del soccorso in acqua ha permesso di trarre in salvo, illesi, gli sventurati protagonisti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico. La strada cantonale è stata chiusa per circa un’ora.