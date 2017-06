Azienda rifiuti a gonfie vele

Il 2016 può senza dubbio essere considerato un anno positivo sia dal profilo gestionale che da quello finanziario. A dirlo è l'Azienda cantonale dei rifiuti che gestisce l'impianto cantonale di termovalorizzazione di Giubiasco (ICTR), specificando come i conti consuntivi dell’esercizio 2016 chiudono con un avanzo d’esercizio di 1.4 milioni di franchi fronte di costi per un importo di 38.2 milioni e di ricavi per 39.6 milioni.

L’ottima disponibilità dell’ICTR, si fa presente, ha permesso di smaltire 165mila tonnellate di rifiuti e 19?484 tonnellate di fanghi di depurazione. I rifiuti urbani comunali sono leggermente diminuiti a seguito dell’introduzione della tassa sul sacco in alcuni Comuni

L’ICTR ha prodotto 33'152 tonnellate di scorie e 4’085 tonnellate di ceneri lavate; dalle scorie, prima di essere depositate nella discarica di Lostallo, sono state estratte 3'702 tonnellate di metallo. L’energia elettrica immessa in rete dall’ICTR è paragonabile al fabbisogno annuale di ca. 23'500 famiglie (considerando un consumo medio di ca. 4’500 kWh/anno).

La rete di teleriscaldamento, il cui fulcro energetico è l’ICTR, si sta ulteriormente sviluppando. Nel 2016 l’ICTR ha fornito a Teris energia termica corrispondente a ca. 3’200’000 litri di nafta (ca. 1'500 famiglie).

Grazie allo studio “Emissions of airborne pollutants from the municipal solid waste incineration plants of Giubiasco and Hinwil” commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente all’EMPA, abbiamo la conferma che le emissioni di polveri fini (incluse le nanoparticelle) misurate nei camini degli impianti sono molto basse e dimostrano l’ottimo funzionamento del trattamento dei fumi a 4 stadi, in particolare quello del filtro a maniche.

Durante il 2016 l’ICTR è stato visitato da più di 2’200 persone.

(Red)