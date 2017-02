11enne morto ad Airolo, "nessun colpevole"

Il Tribunale penale federale di Losanna ha respinto il ricorso presentato dalla madre del ragazzino morto il 15 dicembre 2012 sulle piste da sci di Airolo-Pesciüm, alla sentenza nei confronti del padre del piccolo e della società che gestiva le piste da sci. Sia il padre, che sciava con il figlio undicenne al momento della tragedia, che la società che gestisce le piste, la Valbianca SA, inizialmente accusati di omicidio colposo, avevano visto l'abbandono del procedimento nei loro confronti.

I fatti

Domenica 15 dicembre 2012 il ragazzino si trovava insieme al padre sulla pista n.3 dell’impianto, classificata come pista nera, quando ha perso il controllo degli scii ed è scivolato lungo una discesa molto ripida, finendo contro un cumulo di neve posto a lato della pista. Per il piccolo, di soli 11 anni, non c’era stato nulla da fare. Nonostante l'intervento della Rega, era infatti morto poco dopo.

Il processo

Sia il padre del bambino che la Valbianca SA, che gestiva (e gestisce tuttora) gli impianti sciistici, erano stati accusati di omicidio colposo. La madre della vittima si era costituita accusatrice privata. Nel marzo del 2016, il Procuratore pubblico aveva decretato l’abbandono del procedimento sia nei confronti della Valbianca, sia del padre. Nel primo caso, "non c'erano prove della violazione di norme di condotta nella gestione della pista", mentre nei confronti del padre del piccolo l'abbandono era stato motivato dall’Art. 54 del Codice Penale, che decreta l’immunità quando l’autore è gravemente colpito dal fatto.

A questo punto, la madre aveva fatto appello alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone che però ne aveva respinto il reclamo, confermando l'assenza di violazione delle norme di gestione delle piste. Nei confronti del padre del bambino però, la Corte dei reclami aveva riconosciuto una violazione dell'obbligo di sicurezza, riconoscendo comunque la validità dell'Art. 54 e dunque l'abbandono del procedimento. È a questo punto che la madre ha deciso di ricorrre al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza "affinché il Ministero pubblico emani un decreto di accusa di omicidio colposo nei confronti dei responsabili". Anche questa richiesta è però stata respinta, con sentenza dell'8 febbraio 2017, perché l'abbandono del procedimento era stato conforme alla legge.

Rifiutata anche la richiesta avanzata dalla donna, assistita dall'avvocato Luca Marcellini, di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio: secondo il TF, la donna non ha dimostrato di non disporre di possedere i mezzi necessari. Nonostante questo, "considerate le particolarità del caso" il TF "rinuncia a prelevare spese giudiziarie".

(CTOMA)