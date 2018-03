2,5 milioni di passeggeri nel 2017

Le cinque linee urbane del Bellinzonese piacciono sempre di più, riscontrando tutte un aumento di utenza rispetto al 2016, con punte del 9% in più per la linea 1 (Arbedo-Castione-Camorino) e per la linea 3 (Bellinzona-Giubiasco-Sant’Antonino).

Con un totale di 2'560'578 passeggeri trasportati nel 2017, per la prima volta è stata superata la soglia dei 2,5 milioni di passeggeri annui, che nel 2014 (prima dell’introduzione del potenziamento oggi in esercizio) assommavano a 1'508'523, per poi passare a 2'186'485 nel 2015 e a 2'388'539 nel 2016. L'aumento in tre anni è dunque stato del 70%.

Pure i chilometri percorsi dai passeggeri, indicatore del sempre maggiore interesse verso l’utilizzo del trasporto pubblico, sono in costante crescita, passando dai 3'908'677 del 2014 ai 6'811'519 del 2017 (+74%). Anche grazie agli investimenti già in corso (primo fra tutti la costruzione del nuovo nodo intermodale presso la stazione FFS di Bellinzona, iniziata da qualche settimana) e a quelli in progettazione (si pensi ai nodi intermodali di Giubiasco e S. Antonino, ma anche al miglioramento a tappe delle fermate), l’ambizioso obiettivo del raddoppio dell’utenza del trasporto pubblico rispetto allo stato di riferimento precedente l’introduzione del tpb - contenuto nel Programma d’agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB3) e attualmente al vaglio delle competenti autorità federali - è sulla buona strada.

Il Dipartimento del territorio e la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese esprimono soddisfazione per questi riscontri, che potranno contare su un ulteriore potenziamento del servizio - attualmente allo studio per i prossimi anni anche verso nord - ed essere affiancati da una migliore gestione del traffico individuale in entrata e in uscita sugli assi cantonali dell’agglomerato, per permettere a quello pubblico di muoversi più agevolmente e rispettare tempi di percorrenza e coincidenze d’interscambio.

(Red)