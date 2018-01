65 milioni per il Semisvincolo

di Mauro Giacometti

Era atteso da decenni, ha superato innumerevoli scogli di ricorsi e un referendum, ma probabilmente dovrà affrontare un’altra consultazione popolare: ieri comunque il Gran Consiglio ha dato via libera al finanziamento di 65 milioni di franchi per la realizzazione del Semisvincolo di via Tatti, terza uscita autostradale cittadina, più altre misure accompagnatorie e il parcheggio di assestamento che sarà confermato di circa 500 posti, come gli attuali.

Un voto compatto di PLR, PPD e Lega, più La Destra (tranne Paolo Pamini, astenuto) e Germano Mattei di Montagna Viva, che insieme hanno totalizzato 57 consensi al messaggio e al rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, relatore Bixio Caprara. Qualche defezione sul fronte del no (13 voti): tra i socialisti, che insieme ai Verdi si sono dichiarati contrari al Semisvincolo, c’è stata l’autorevole eccezione del bellinzonese Henrik Bang, tra gli ambientalisti Carlo Denti non ha seguito il suo gruppo: «Il popolo s’è già espresso a favore, non vedo altre ragioni per bloccare questo progetto», ha detto.