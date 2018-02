In 70mila al Rabadan con i mezzi pubblici

Stilato il bilancio per l'edizione numero 155. Confermato il successo per l'offerta combinata entrata al carnevale e titolo di trasporto. Ancora danni alle infrastrutture.

I mezzi di trasporto pubblici per l’edizione numero 155 del carnevale Rabadan di Bellinzona sono stati apprezzati. È questo quello che emerge dal bilancio stilato dalle FFS e dalla società Rabadan. In particolare sono stati quasi 70mila gli utenti che hanno deciso di utilizzarli nei sei giorni di festeggiamenti.

Ancora una volta, si precisa, "si conferma il successo dell’offerta combinata che comprende l’entrata alla Città del Carnevale e il titolo di trasporto valido in tutte le zone della comunità tariffale Arcobaleno".

I treni TILO hanno trasportato circa 60mila maschere. AutoPostale, per il servizio di rientro a domicilio, ha invece accolto a bordo dei suoi veicoli circa 7.500 passeggeri.

In linea con gli altri anni i danni conteggiati all’infrastruttura e ai mezzi di trasporto. Nei sei giorni in cui ha regnato re Rabadan, sui treni e nelle stazioni ticinesi si sono ancora registrati danni e c’è sempre chi non segue le basilari norme di comportamento, come il divieto di fumo in vigore sui treni o il rispetto verso le toilette dei treni e l’utilizzo dei cestini per l’immondizia.

