"Accuse infondate e mendaci"

Così Andrea Bersani sulla denuncia di Giancarlo Jorio, per il quale il Ministero pubblico ha emanato un non luogo a procedere. Ma subito arriva la replica del socialista.

"Con la presente sono a comunicare che, in data odierna, il Ministero Pubblico ha emanato nei miei confronti il decreto di non luogo a procedere facente seguito alla denuncia sporta contro la mia persona dal signor Giancarlo Jorio, di cui del resto sono venuto a conoscenza solo ai primi di maggio": così il vicesindaco di Bellinzona, Andrea Bersani, in merito agli scritti di inizio maggio dell'ex municipale socialista di Giubiasco riguardanti una denuncia pendente nei confronti dell'ex sindaco del Borgo.

"Prendo atto - continua Bersani - che le accuse mosse dal signor Giancarlo Jorio contro di me, riprese a mezzo stampa, sebbene gravi e tali da mettere inaccettabilmente in discussione la mia onorabilità, si sono semplicemente rivelate infondate e, per dirla con il Ministero, al limite della temerarietà. Parimenti infondata, a maggior ragione, si rivela nel contempo la “petizione” dallo stesso inviata a suo tempo al Municipio di Bellinzona, con copia agli organi di stampa, chiedente la mia sospensione dalla carica di Capo Dicastero AMB, Sicurezza e Pompieri, rispettivamente di Vice Sindaco".

Detto questo, il vicesindaco di Bellinzona conclude che: "Ritenuto l’agire manifestamente mendace ed inqualificabile del signor Giancarlo Jorio, in merito al quale non intendo transigere, comunico che ho nel frattempo pure chiesto al Ministero Pubblico l’avvio di un procedimento ex art. 303 CP (denuncia mendace), a tutela della mia onorabilità".

"Sarà reclamo alla Corte dei reclami penali"

In tutta risposta, Giancarlo Jorio afferma che "ci sono motivi per chiedere di riformare il giudizio cui al NLP (non luogo a procedere, ndr) e di procedere a mettere in stato d’accusa Andrea Bersani per il reato violazione del segreto d’ufficio".

L'ex municipale socialista di Giubiasco scrive, in un comunicato stampa in risposta allo scritto del vicesindaco di Giubiasco, che quest'ultimo "non dimentichi di denunciare anche il giudice Siro Quadri che per primo, con una sentenza orale, ha ricordato: "La lettera avrebbe dovuto restare in poche mani, invece è passata da tante persone. Ma non certo per volontà dell'imputato. (...) Nella fattispecie Giancarlo Jorio non ha parlato a terze persone del sospetto che aveva (ovvero che nel centro estetico si potesse praticare il meretricio), ma si è rivolto direttamente alle istituzioni, le quali sono legate al segreto d'ufficio".

"Se questo - conclude Jorio - sentenziato oralmente da un giudice è al limite del temerario e affermazione mendace, allora sono in buona compagnia. Mendace, potrebbe essere la sua denuncia mendace".

(Red)