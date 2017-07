Addio alle rocce pericolose

Le rocce che minacciavano di travolgere la linea ferroviaria del San Gottardo a Cresciano, in Riviera, sono stati fatti brillare questa mattina alle ore 5. Tutto si è svolto secondo i piani e gli inquilini delle 20 abitazioni, che hanno dovuto lasciare la propria casa per alcune ore, sono potuti tornare a dormire subito dopo. È utile ricordare che nei pressi del paese, nelle ultime settimane, si sono registrati valori di movimento roccioso importanti. Per questo motivo i geologi FFS aveva infatti constatato che circa 100 m3 di roccia proprio al di sopra della linea ferroviaria avrebbero potuto staccarsi dalla parete in tempi relativamente brevi. Le misure di sicurezza del caso sono quindi state adottate e le rocce pericolanti fatte brillare.