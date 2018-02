Agente ferito, "è stata un'azione autonoma"

L'incidente di ieri a Giubiasco è avvenuto in un momento in cui l'esame, di cui il 44enne era supervisore, non prevedeva manipolazioni con la pistola di ordinanza.

In merito all'incidente occorso ieri a Giubiasco a un gendarme, Ministero pubblico e Polizia cantonale fanno sapere che il 44enne era presente presso la Scuola di polizia del V circondario in qualità di supervisore nell'ambito dell'attuale sessione di esami dell'istituto. Sessione che è stata ripresa in mattinata e che terminerà come da programma.

Nella nota stampa viene specificato che da parte dei vertici della Polizia cantonale e della Sezione formazione è stato fornito un adeguato supporto psicologico agli aspiranti, in particolare a chi ha assistito ai fatti, ai famigliari, al personale e agli agenti toccati dall'evento.

Per quanto riguarda invece gli accertamenti d'inchiesta effettuati, è stato chiarito che non vi è relazione tra lo svolgimento degli esami e il ferimento. Non si trattava infatti di un'esercitazione o di un esame che prevedeva manipolazioni con la pistola di ordinanza. L'azione dell'agente che ha portato al suo ferimento è stata da lui messa in atto in modo autonomo e, per quanto noto allo stato attuale dell'inchiesta, senza rispettare le norme di sicurezza relative all'uso delle armi.

Per poter determinare le motivazioni del gesto e la dinamica di quanto accaduto sarà necessario attendere l'esito finale dell'inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella. Vista la delicatezza del caso, non verranno quindi rilasciate da parte delle autorità ulteriori informazioni.

Riguaerdo alle condizioni del 44enne, si rileva che le stesse sono stabili e permangono gravi.

(Red)