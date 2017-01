Airolo, impianti tutti aperti

La Valbianca SA comunica che le nevicate di questa notte e di quest’oggi permettono di ampliare l’offerta sciistica. Oggi, domenica 15 gennaio, apre per la prima volta quest’anno lo scilift Pesciüm-Comascnè (detto “sciliftone”) che dà accesso alla pista rossa n. 9, molto apprezzata dai clienti. Oltre allo scilift saranno anche in funzione il BigAir, il mega tappeto gonfiabile di 225m2 su cui atterrare in tutta sicurezza dopo un salto con gli sci o lo snowboard, il piattello, il tappeto mobile, il ponylift, la piccola pista dedicata ai bambini che vogliono svagarsi con il bob e 8 km di sentieri pedestri invernali, in direzione della magnifica Valle Bedretto o verso Nante. Il tutto a prezzi ridotti. Particolarmente attrattive le tariffe cumulative per le famiglie. Orari d’esercizio: dalle 8.45 alle 16.00.

Si scia anche a Carì

Anche a Carì c’è neve e gli impianti rimarranno aperti anche durante tutta la settimana con prezzi promozionali. Da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio offerte speciali per tutti: giornaliera più menu del giorno a fr. 35.- (giovani fr. 30.-; ragazzi fr. 25.-). Si ricorda che ci sono ancora alcuni posti per la gastro-racchettata del 4 febbraio( iscrizioni a turismo[at]faido[dot]ch).