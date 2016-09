Al via il riordino viario sulla cantonale del Ceneri

Inizieranno lunedì 26 settembre i lavori per il nuovo assetto viabilistico sulla strada cantonale del Passo del Monte Ceneri. Lo comunica il Dipartimento del territorio, che precisa che il cantiere sarà aperto ogni giorno dalle 7.00 alle 17.00, fino a metà ottobre, e non influirà sul flusso veicolare, anche se per questioni di sicurezza il limite di velocità sarà ridotto a 60 km/h.

A pochissime settimane dalla sentenza del Tribunale amministrativo cantonale – che ha respinto il ricorso inoltrato due anni or sono contro il progetto presentato dal Dipartimento del territorio – è ora pronto ad essere avviato il cantiere di riordino viario sulla strada cantonale del Monte Ceneri.

Progettato con l’intenzione di aumentare la sicurezza dei ciclisti sull’unico collegamento ciclabile tra nord e sud, l’intervento favorirà tutti gli utenti della strada. Il progetto prevede in entrambe le direzioni di marcia una pista ciclabile con linea continua, in sostituzione delle attuali linee tratteggiate. Saranno inoltre introdotte due corsie di transito per le automobili con linea tratteggiata in salita, e un'unica corsia per la maggior parte del tracciato in discesa; questo sistema permetterà ai veicoli di sorpassare senza sconfinare nella parte riservata ai ciclisti.

L’aspetto attuale della strada cantonale è il frutto di un allargamento avvenuto negli anni ‘60-70 del secolo scorso, per rispondere all’aumento del traffico di transito turistico generato dalla nuova autostrada, che si interrompeva a Camorino e Rivera. Da allora, nonostante l’apertura dell’autostrada, la conformazione stradale non ha subito modifiche. Una situazione che ha portato la Fondazione SvizzeraMobile – rete nazionale dedicata al traffico lento – a classificare questo tratto stradale come uno dei meno idonei alla mobilità ciclabile su tutto il territorio svizzero. Questo ha portato il Cantone a proporre un ragionevole compromesso che, anche nel rispetto dei margini di manovra finanziari, migliorasse la sicurezza in modo decisivo.

In caso di pioggia i lavori saranno rimandati e la strada cantonale sarà normalmente transitabile, e in ogni momento sarà garantito il transito ai mezzi di primo intervento. Sul posto saranno comunque presenti agenti di sicurezza, pronti a intervenire se si rendesse necessario un disciplinamento del traffico.

(Red)