Allarme lupo: "Tra 25 anni addio allevatori"

È un vero e proprio allarme quello lanciato dall’Associazione per un Territorio senza Grandi Predatori (ATsenzaGP), sezione Ticino, all’indomani della conferma della presenza di una terza cucciolata di lupi in Valle Morobbia: «Fra 25 anni addio allevatori. Dove il lupo è in forte espansione, come in Italia e Francia, le predazioni sono in aumento e l’allevamento ovicaprino è in forte regressione. Anzi, anche l’allevamento bovino sugli alpi è a rischio, poiché branchi di lupi affamati attaccano anche vitelli e manze», sottolinea il presidente dell’associazione Armando Donati in una presa di posizione scritta d’impulso, dopo aver visto le foto diffuse dal Dipartimento del territorio che ritraggono i quattro cuccioli di lupo scorrazzare in Valle Morobbia. Donati, insieme ad altri allevatori, era al Marché-Councours di Saignelégier, nel Canton Giura, dove il Ticino era ospite d’onore e s’è illustrato con la sfilata di una dozzina di capre nere della Val Verzasca. «Gli allevatori sono tribolati, provano ad adottare misure di protezione, ne avvertono i grossi limiti, si scoraggiano e smettono. È onestamente possibile ipotizzare che anche in Ticino non sarà così? Abbiamo forse una stella in cielo che ci proteggerà dai lupi del nostro territorio e da quelli che giungono dall’estero?», si chiede polemicamente Donati. Che poi rincara la dose sulla poca tutela degli allevatori ticinesi di fronte alle razzie e alla conseguente chiusura dell’attività: «Le statistiche sulla regressione dell’allevamento ovino e caprino ticinesi non le conosce nessuno. Un alpe che viene abbandonato, una stalla che chiude, un allevatore che smette (anzi sono tanti) non fanno notizia e non se ne parla».

Quindi, il presidente dell’ATsGP, cita un recente studio di Agridea: il 70% delle greggi in Ticino non sono proteggibili dagli attacchi del lupo. «Il territorio è quello che è, impossibile cambiarlo. Gli allevatori vorrebbero proteggere le loro greggi, ma molto spesso non è fattibile. Così tante aziende sono costrette a smettere, sottolinea amaramente Donati. Che conclude il suo intervento ipotizzando scenari catastrofici qualora autorità federali e cantonali non interverranno contro l’imperversare dei predatori o tenteranno di fare qualcosa quando sarà troppo tardi. ««Fra 10 o 20 anni qualcuno commissionerà uno studio per conoscere la situazione dell’allevamento ovicaprino e ci si meraviglierà che tutto è cambiato: il lupo sarà diventato il regolatore della nostra fauna selvatica, i prodotti tradizionali saranno un bel ricordo e i posti di lavoro nelle valli saranno ridotti a poche unità».(MAG)