Anche Bellinzona contro le FFS

Anche la Direzione politica del nuovo Comune di Bellinzona deplora la scelta delle FFS di abbandonare da gennaio 2018 la vendita di biglietti da parte di terzi e di non portare avanti la collaborazione con i partner di distribuzione come la FTIA (la Federazione Ticinese Integrazione Andicap). Martedì scorso, lo ricordiamo, FFS ha annunciato i tagli che porteranno 9 dipendenti della FTIA (con problemi di salute a carattere fisico, sensoriale o psichico) ha perdere il loro impiego. Si tratta di 5 persone in formazione su mandato dell’AI e 4 con un posto fisso, le quali lavorano “alla stazione”, nome dello sportello aperto nel 2001 alla stazione di Giubiasco, dove principalmente gestiscono la biglietteria, ma si occupano anche dell’informazioni agli utenti. (vedi correlati)

La Direzione politica del Progetto di Aggregazione del Bellinzonese - composta dai sindaci di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gnosca, Gudo, Monte Carasso, Moleno, Pianezzo, Preonzo, S.Antonio e Sementina – ha espresso oggi in un comunicato il proprio disappunto per la decisione delle FFS. Come già il Municipio di Giubiasco, anche la Direzione politica dei sindaci dei 13 Comuni si schiera quindi contro tale provvedimento.

Il progetto "alla Stazione" della FTIA, si legge nella nota, "ha permesso in questi anni, oltre alla vendita di biglietti ferroviari, anche la messa a disposizione della popolazione di servizi comunali. Senza dimenticare che quattro posti di lavoro e cinque di formazione per persone con disabilità andranno perduti". Inoltre, "la Direzione politica, che riconosce l'importanza di questo progetto anche in un'ottica aggregativa, ritiene che il progetto "alla Stazione" meritasse ben altra considerazione e presentasse un valore aggiunto in relazione alla nascita della Nuova Bellinzona. Il Progetto di Aggregazione prevede infatti, tra l’altro, la capillarità sul territorio dell’offerta di servizi alla cittadinanza, anche attraverso forme di collaborazione con enti terzi, come nel caso del progetto “alla Stazione”".

La collaborazione con la FTIA, secondo la Direzione politica della Nuova Bellinzona, "rappresenta un’ottima occasione di integrazione, arricchimento e partecipazione alla vita economica e sociale per gli utenti coinvolti nel progetto". La Direzione politica invita pertanto le FFS "a rivedere la propria posizione alla luce di tutte le implicazioni che la stessa comporta e che manifestamente sono qui state sottovalutate".

