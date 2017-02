Auto contro un muro, grave una donna

(LE FOTO) L'incidente è avvenuto sabato a Bellinzona. Forse a causa di un malore, la 41enne si è schiantata contro una casa per anziani. La sua vita sarebbe in pericolo.

Potrebbe essere un malore la causa dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio verso le 16:15 in via Pantera a Bellinzona, dove una donna è terminata contro il muro della casa anziani con la sua auto. La Polizia cantonale comunica che si tratta di una 41enne del Luganese. L'auto, una Toyota immatricolata in Ticino, era già stata notata circolare in modo strano poco prima da alcuni passanti. A detta dei medici, la vita della donna potrebbe essere in pericolo.

Il personale della casa di cura ha subito prestato le prime cure ed ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, intervenuti con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando. Dopo le prime cure la sventurata è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Lugano.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso ed il carro attrezzi del SCSS per il recupero del veicolo.

(Red)