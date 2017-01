Auto in fiamme sull'A2

Brutta avventura, fortunatamente senza conseguenze fisiche, per un automobilista che oggi, domenica, mentre circolava con la sua Mini in direzione sud sull’autostrada A2 ha dovuto fermarsi perché l'auto ha preso improvvisamente fuoco. È successo verso le 18 mentre saliva la rampa del Monte Ceneri. Il conducente si è fermato nella corsia di emergenza ed ha abbandonato il veicolo che si è messo in moto ed è terminato contro la barriera metallica di protezione centrale. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno domato il rogo. La Polizia ha provveduto a chiudere l’autostrada in direzione sud creando grossi disagi al traffico.