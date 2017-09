Auto sbanda a Giornico, 2 feriti

Incidente della circolazione con due feriti giovedì sera, attorno alle 22, sulla strada cantonale a Giornico. Stando alle prime informazioni il conducente di una Renault immatricolata in Italia, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che si è spostato sulla destra, andando sulla scarpata a lato della strada per poi ritornare sulla corsia di contromano.

Nell'impatto due occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto anche i pompieri di Biasca e la Polizia Cantonale che ha temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato.

(Red)