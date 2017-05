Bellinzona, anche il Legislativo è... tratto

di Mauro Giacometti

L’amministrazione politica della nuova Città è al completo. Ieri sera prima seduta del Legislativo dei 13 quartieri uscito dall’elezione del 2 aprile. Nella Sala consiliare al secondo piano di Palazzo Civico stracolma di spettatori sono stati soprattutto gli extra-muros a tenere banco, prima dell’inizio dei lavori, con una numerosa presenza di amici e familiari ad incoraggiarli nel settore riservato al pubblico. Qualcuno si è sentito spaesato, altri hanno cercato con lo sguardo compagni e colleghi di partito “cittadini” per trovare il loro posto tra i banchi. Anche il Municipio ha fatto gli onori di casa, salutando calorosamente soprattutto i nuovi consiglieri. Sessanta scranni a disposizione, ricavati aggiungendo una decina di posti: 56 occupati, tre consiglieri comunali che hanno rinunciato (Zanetti, Sergi e Pronzini), uno assente giustificato (il PLR Manuel Della Santa).

La prima e storica seduta del Consiglio comunale della nuova Città è stata aperta puntualmente alle ore 20 dal decano, Enrico “Kiko” Zanti (Lega) che ha assunto la presidenza provvisoria dell’assise: «Voglio esprimere un pensiero di riconoscenza per tutti coloro che si sono messi a disposizione in tutti i partiti e movimenti per candidarsi al Municipio e al Consiglio comunale della nuova Città di Bellinzona. In questi tre anni di legislatura vi sarà bisogno dell’impegno di tutti – dentro e fuori delle istituzioni - per far partire e poi crescere la nuova Città. E con l’impegno, in particolare, di fare del nostro meglio per mostrarci all’altezza della fiducia accordataci dai nostri concittadini», ha detto Zanti rivolgendosi al plenum.

È seguito l’appello dei neo-eletti, la firma e la consegna delle credenziali, accompagnata dal corposo compendio “ABC del consigliere comunale”. Quindi l’elezione all’unanimità del presidente, l’ex municipale di Giubiasco, il PLR Alberto Marietta, che nel suo breve discorso di insediamento ha voluto sottolineare come la nuova Città abbia soprattutto bisogno di concretezza. «Concretezza è quello che chiedo a tutti voi e che i nostri cittadini si aspettano da noi», ha sottolineato. E giusto per dare la giusta impronta, il presidente non ha tergiversato dando il via alle trattande che comprendevano le nomine nelle quattro commissioni permanenti, nei consorzi e nei tre enti comunali di diritto privato. Una breve discussione sulle tre interpellanze già presentate (di cui riferiremo domani), quindi altrettante mozioni per rompere il ghiaccio hanno preceduto l’aperitivo benaugurante nella Sala Patriziale. La nuova Bellinzona è... tratta.