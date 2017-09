Bellinzona, cassa pensione... aggregata

Un passo obbligato, non indolore, ma necessario. L’unificazione dell’istituto di previdenza professionale per tutti i 1.200 dipendenti del Comune (esclusi dunque i 200 docenti), come proposto nel messaggio approvato ieri sera dal Legislativo, comporterà un’uscita di 18 milioni dalla casse cittadine. Se non ci saranno ricorsi, dal 1° aprile el 2018 i dipendenti comunali di Bellinzona saranno affiliati alla Fondazione CPE.

