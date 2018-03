A Bellinzona il gran finale del Tour

Il Ticino è terra di ciclismo. Lo dimostrano le numerose tappe organizzate a Sud delle Alpi negli ultimi anni. InfrontRingier, società organizzatrice del Tour de Suisse, è dunque particolarmente lieta che il weekend conclusivo dell’edizione 2018 della corsa a tappe svizzera si svolgerà per la prima volta in Ticino, a Bellinzona. La capitale del Ticino vanta del resto una pluriennale esperienza nell’organizzazione di tappe del TdS: l’ultima volta fu nel 2014 quando si svolse la tappa iniziale. Complessivamente Bellinzona ha ospitato 21 volte il Tour de Suisse.

La nuova Città di Bellinzona vuole organizzare una grande festa popolare con al centro il ciclismo e grazie all’organizzazione delle due tappe conclusive del Tour de Suisse 2018 avrà la possibilità di farsi conoscere e apprezzare maggiormente in Svizzera e fuori dai confini svizzeri. Sarà infatti un’occasione importante per promuovere le numerose e differenti offerte turistiche presenti sul territorio del Bellinzonese e Alto Ticino, e a tale proposito saranno allestite dei pacchetti turistici dedicati.



Villaggio e attrazioni

Il villaggio del Tour de Suisse troverà spazio nel centro della Città e ospiterà numerose attrazioni per gli appassionati di ciclismo e non solo. Grazie a questa manifestazione giungeranno a Bellinzona i principali produttori internazionali di biciclette con i loro ultimi prodotti. Particolare attenzione verrà poi dedicata ai bambini e ai ragazzi e ai cicloamatori con animazioni per tutti.



Non mancheranno le offerte gastronomiche locali con bancarelle e vari stand che contribuiranno a promuovere le eccellenze gastronomiche della Regione. La zona di partenza e arrivo, con lo spazio ospiti, sarà organizzato nei pressi di Banca Stato, sponsor principale dell’evento.



(Red)